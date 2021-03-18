اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون يحذر من "المقبرة المهنية".. ويؤكد: بريكست سيتأثر بقيود بروكسل

الخميس، 18 مارس 2021 12:27 م
جونسون يحذر من "المقبرة المهنية".. ويؤكد: بريكست سيتأثر بقيود بروكسل بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من الروتين المتبع في الاتحاد الأوروبي، مشيراً في تصريحات نشرتها صحيفة الاندبندنت إلى أن قدرة المملكة المتحدة على تحسين اتفاق الخروج سوف تتراجع من خلال بروكسل، بسبب ما أطلق عليه "مقبرة مهنية" تسببت فيها اللجان المتعددة ومواعيد مراجعة ومناقشة الوثائق.

وقال جونسون بحسب الاندبندنت: الاتفاقية أوجدت مستنقعًا للجان، ومواعيد مراجعة ومناقشات" حول كل شيء من الأزمة في أيرلندا الشمالية إلى الخلافات حول حقوق صيد الأسماك ، وقواعد التجارة والتعاون الأمني".

وحذر تقرير الاندبندنت من أن مكانة المملكة المتحدة في بروكسل أصبحت أضعف بعد استبدال منصب السفير بـ "رئيس البعثة".

وأطلق تقرير أعده مركز أبحاث Changing Europe ، ناقوس الخطر بشأن ما تقول إنه فشل في إدراك أن الاتحاد الأوروبي سيستمر "يلوح في الأفق" في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مؤلف التقرير مات بيفينجتون من أن "هناك خطر ملموس يتمثل في أن بعثة المملكة المتحدة ستكافح لجذب موظفين مدنيين موهوبين في المستقبل"، وسلط الضوء على فجوة "المعرفة" ، حيث لم يعد من الممكن جمع المعلومات الاستخبارية والضغط من أجل مصالح المملكة المتحدة  واضاف: "بدون بذل جهود لتعزيز التوظيف ، يمكن اعتبار مهمة المملكة المتحدة مقبرة مهنية .. هناك توقع بأن يتقلص حجمها تدريجيًا بمرور الوقت بسبب الهدر الطبيعي مع تحرك المسؤولين".

يأتي التحذير وسط انتقادات لرفض رئيس الوزراء إعادة فتح المحادثات حول خلافات مثل الأمن ومحنة المصدرين وانتهاء الجولات بدون تصاريح للموسيقيين.

ووفقا للتقرير، ستستمر المناقشات في مجموعة كاملة من القضايا ، بمقدمتها حقوق صيد الأسماك إلى التعاون الشرطي ، إلى الجمارك والضمان الاجتماعي وتتطلب إدارة هذا الامر من اللجان وتواريخ المراجعة والمناقشات شكلاً من  التنسيق المركزي داخل حكومة المملكة المتحدة.

 

 


المملكة المتحدة

بريطانيا

بوريس جونسون

بروكسل

بريكست

الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمن يتصدر أولويات لندن بعد "بريكست".. تليجراف: الحكومة تنشئ مركزا جديدا لمكافحة الإرهاب وترجح وقوع هجمات بيولوجية أو نووية بنهاية العقد.. 6.6 مليار إسترلينى للبحث مع التركيز على الفضاء والبيولوجيا الهندسية

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:40 ص

إجراءات قانونية أوروبية رسمية ضد لندن بسبب "بريكست".. الجارديان: الاتحاد الأوروبى يتهم جونسون بانتهاك القانون الدولى بشأن أيرلندا الشمالية.. ومصادر أوروبية: تلويح بعقوبات مالية وتجارية ونسعى لحل ودى مشترك

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:00 ص

جارديان: الاتحاد الأوروبى يطلق رسميا إجراءات قانونية ضد لندن بسبب "بريكست"

الإثنين، 15 مارس 2021 07:16 م

الاقتصاد البريطانى يتضرر بسبب "بريكست".. خبراء لـ"الإندبندنت": انخفاض بصادرات لندن لأوروبا فى يناير يعد الأكبر منذ عقدين.. تراجع 83% فى صادرات الأسماك و73% للحيوانات الحية.. والتجارة تخسر 16 مليار إسترلينى

الأحد، 14 مارس 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة