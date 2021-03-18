توقيع الكشف الطبى على 1973 مواطنا فى قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية مجانية على مدار يومين، وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 50 عضوا من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.
وأوضح "السقعان"، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1973 مواطنا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 63 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.
من جانبه، قال الدكتور "ممدوح الجميل" - منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم إجراء 357 تحليلا طبيبا مختلفا بالمجان، علاوة على فحص 62 من الزوار ومرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 657 مواطنا فى عدد من الموضوعات الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة