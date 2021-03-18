توقيع الكشف الطبى على 1973 مواطنا فى قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية مجانية على مدار يومين، وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 50 عضوا من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.