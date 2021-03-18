توفير 1600 فرصة عمل للشباب فى ملتقى التوظيف بالمنيا.. فيديو

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ملتقى توظيفى لطلبة وخريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى يقام بشارع مصر على كورنيش النيل.

وقال المحافظ، إن الملتقى يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل للشباب والفتيات، كما يضم أيضًا مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب الكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب فى مختلف المجالات.

يذكر أن محافظة المنيا تحتفل اليوم بالعيد القومى لها رقم 102، ووضع المحافظ إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول فى بداية الاحتفال .