تنفيذ 636 حكما قضائيا متنوعا خلال حملة أمنية بأسوان

أسوان – فريق المحافظات

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، من تنفيذ 636 حكماً متنوعاً، اليوم الخميس، خلال حملة تنفيذ أحكام، بتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 636 حكماً متنوعاً شملت: ضبط 2 جناية، و132 حكم حبس جزئي و28 حكم حبس مستأنف و339 أحكام غرامات و135 أحكام المخالفات.

وكانت مباحث المرور بأسوان، تمكنت اليوم، الخميس، من تحرير 553 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 4 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 88 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 95 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 108 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 116 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.