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تنشيط غرف المتابعة المرورية الطارئة لمواجهة أى آثار محتملة للطقس السيئ

الخميس، 18 مارس 2021 01:00 ص
تنشيط غرف المتابعة المرورية الطارئة لمواجهة أى آثار محتملة للطقس السيئ شبورة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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جهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة الآثار المحتملة لسوء الطقس من شبورة مائية ورياح وأتربة وهطول أمطار.

ويتوقع أن تخيم الشبورة المائية على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى.

وتنسق غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة والطقس السيئ بشكل عام.

وأعلنت الأدارة العامة للمرور حالة الاستعداد القصوى بغرف العمليات فى المحافظات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق الرابطة بين المحافظات، خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتشغيل سيارات الإغاثة والتواجد البشرى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة.


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