اليوم السابع
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تقرير: 50 مليون مستخدم للإنترنت عبر المحمول

الخميس، 18 مارس 2021 09:00 ص
تقرير: 50 مليون مستخدم للإنترنت عبر المحمول هواتف ذكية - ارشيفية
كتبت هبة السيد

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كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول بلغ نحو 50.48 مليون مستخدم خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 41.79 مليون مستخدم خلال الفترة من أبريل-يونيو 2020 و38.17 مليون مستخدم في يوليو-سبتمبر 2019. 
 
كذلك بلغ مستخدمو اليو اس بى مودم 3.28 مليون مستخدم في يوليو-سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 2.24 مليون مستخدم فى أبريل-يونيو 2020 و3.56 مليون مستخدم في يوليو-سبتمبر 2019.
 
وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.36 مليون اشتراك في الفترة من يوليو- سبتمبر 2020 مقابل 96.85 مليون اشتراك في الفترة من أبريل-يونيو 2020 و 94.90 في يوليو- سبتمبر 2019. 
 
 
وبهذا يصل مشتركو الهاتف المحمول لكل 100 من السكان إلى 94.09% في يوليو-سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 95.73% في أبريل-يونيو 2020 و95.38% في يوليو-سبتمبر 2019. 
 
ويسجل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول، ما نسبته 91% من إجمالي مشتركى الخدمة التليفونية بمصر خلال يوليو-سبتمبر 2020.
 
وبلغ إجمالى الإشتراكات فى الهاتف المحمول  والثابت إلى نحو 104.51 مليون اشتراك في الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة 103.32 مليون اشتراك فى يوليو-سبتمبر 2019.
 
كما بلغ عدد مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL 8.45 مليون اشتراك في يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة ب7.99 مليون في أبريل-يونيو 2020 و 7.12 مليون في يوليو-سبتمبر 2019.
 
 
وتصل السعة الدولية للانترنت 2.565.78 مليار نبضة/ث فى يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 2.576.30 مليار نبضة/ث في أبريل-يونيو 2020و و 2.373.07 مليار نبضة علي الثانية في 2019.

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