تعيين "بومدين بن عتو" مستشارا لرئيس الجزائر للدفاع والأمن

وكالات

عين رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، بومدين بن عتو مستشارا لديه مكلفا بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية : "عين السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد بومدين بن عتو مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن".

وتعهد تبون بمواصلة الدولة جهودها للقضاء علي الفساد، خاصة ظاهرة "المال السياسي" لضمان نزاهة العملية الانتخابية فى كافة مراحلها داخل البلاد.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية الأثنين الماضي، أنه بعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل تبون بتوضيحات وتوجيهات أكد فيها على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها.