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تعليم الأقصر تقرر العمل بالتناوب للعاملين بالإدارات والمدارس لتداعيات كورونا

الخميس، 18 مارس 2021 09:55 ص
تعليم الأقصر تقرر العمل بالتناوب للعاملين بالإدارات والمدارس لتداعيات كورونا الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وإتخاذ مديرية التربية والتعليم مزيد من الإجراءات لزيادة التباعد ومنع التزاحم فى المؤسسات التعليمية وبعد موافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تقرر أن يتم العمل بالتناوب لجميع العاملين بالمديرية والادارات التعليمية والمدارس، وبما لايؤثر على سير العمل والعملية التعليمية مع عودة جميع العاملين خلال فترة الإمتحانات لحسن سير العمل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر أنه يستثنى من العمل بالتناوب مديرى العموم ومدراء الإدارات النوعية ومسئولى الأمن ومساعديهم بالمديرية، وكذلك الإدارات التعليمية والأقسام التى لا يوجد بها سوى موظف واحد يشترط من يقوم بعملة كتابياً، كما شدد على أنه يستثنى من قرار العمل بالتناوب الذين تثبت اصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم بموجب قرارات طبيه صادرة من جهات صحية رسمية، حيث يمنحون أجازة إستثنائية لمدة 14 يوم من تاريخ الإصابة أو حتى تمام الشفاء.

 

 


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