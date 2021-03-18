تعليم الأقصر تقرر العمل بالتناوب للعاملين بالإدارات والمدارس لتداعيات كورونا

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر أنه يستثنى من العمل بالتناوب مديرى العموم ومدراء الإدارات النوعية ومسئولى الأمن ومساعديهم بالمديرية، وكذلك الإدارات التعليمية والأقسام التى لا يوجد بها سوى موظف واحد يشترط من يقوم بعملة كتابياً، كما شدد على أنه يستثنى من قرار العمل بالتناوب الذين تثبت اصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم بموجب قرارات طبيه صادرة من جهات صحية رسمية، حيث يمنحون أجازة إستثنائية لمدة 14 يوم من تاريخ الإصابة أو حتى تمام الشفاء.