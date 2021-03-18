تعرف على شروط إحلال السيارات القديمة.. إنفوجراف

أكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى لصندوق الإحلال والتجديد بوزارة المالية أن مبادرة الإحلال تشترط أن يمر على ملكية السيارة 3 سنوات على الأقل، ولا بد أن يمر على السيارة التى تستحق الإحلال 20 عاما، بالإضافة إلى أن تكون رخصة السيارة سارية بمعنى أنها تعمل والرخصة تحمل بيانات مالكها وليس مالك آخر غيره، ووقت التقدم يثبت فى الرخصة اسم المالك".

وأضاف عوض، فى تصريحات تليفزيونية، أن المبادرة مستمرة لسنوات قادمة، ووفقا للسنة التى يتم التقدم بها، وأشار إلى أن هناك 59 ألف مواطن دخلوا على الموقع بينهم من سجل طلب بالإحلال، وذلك منذ شهر يناير السابق.