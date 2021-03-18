تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والمخصبات الزراعية ضبط شركتين "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن البحيرة بمضبوطات بلغت (2,550 طن مبيدات زراعية- 2,244 أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وبدون بيانات ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والضوضاء من ضبط عدد (7) قضايا (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً) بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفي مجال عوادم السيارات تم ضبط عدد (19) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق قطاع أمن القليوبية.

وأثمرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط عدد (24) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن البحيرة، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (76) قضية ( تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديريتى أمن المنوفية والبحيرة، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (12) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.