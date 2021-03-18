تعرف على استعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية بالقاهرة × 7 معلومات

كتب سيد الخلفاوى

تشهد عدة شوارع بمحافظة القاهرة التى تقع فى مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الى المتحف القومى للحضارات، أعمال تطوير كبيرة، ضمن تجهيز موكب نقل الملوك.



وفى السطور التالية يعرض اليوم السابع مسار موكب نقل المومياوات. 1- خط سير المومياوات يبدأ من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.

2- يتم تطوير كافة الشوارع ورفع كفاءتها الواقعة بمسار الموكب الملكى.

3- من المقرر أن يتم إخلاء الشوارع المارة بمسار الموكب أثناء النقل.

4- يتم تنسيق ألوان العقاىات بمسار الموكب.

5- عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية.

6- ترجع المومياوات إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

7- مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول ، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو من بين المنقولين.