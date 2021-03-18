تطعيم 166 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم تطعيم 166 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باللقاح، وجارٍ تطعيم باقى المواطنين من هذه الفئات، استكمالا للحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا، والتي تستهدف هذه الفئات في البداية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة أبنائها وجعل الأمن الصحي في مقدمة أولوياتها باعتباره قضية أمن قومي.

وأضافت سوسن سلام، أن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ردت على 130 شكوى خاصة بالمواطنين عن طريق البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء والبوابة الإلكترونية لمحافظة كفرالشيخ، وتنوعت الشكاوى ما بين شكاوى علاجية شملت شكاوي علاج على نفقة الدولة، وشكاوى صرف علاج أو شكاوى طلبات تعيين شملت شكاوى تعيين وتثبيت، ومنها ما كان ضد عاملين بنطاق المديرية أو كانت شكاوى لجان طبية شملت عرض أو تضرر من قرار اللجنة الطبية أو عدم احتساب إجازة مرضية، كما تضمنت الشكاوى أيضا شكاوى تراخيص أو شكاوى صحة بيئة أو شكاوى عاملين أو شكاوى عامة .

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن فريق من أطباء العظام بمستشفى دسوق أجروا عملية تغيير كامل لمفصل الركبة لمريض عمره 62 عاما، مشيرة إلى أن قسم العظام استمر بمتابعة حالة المريض حتى تمام استقرار الحالة الصحية للمريض .