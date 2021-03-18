تسجيل مستشفى شرم الشيخ الدولى فى "الاعتماد والرقابة الصحية"

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل مستشفى شرم الشيخ الدولي لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كأول مستشفى يتم تسجيلها من المستشفيات المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، في بيان اليوم، أن نجاح تسجيل المستشفى جاء لمطابقتها المعايير الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واجتيازها وأقسامها جميع المتطلبات الخاصة بالتسجيل بأعلى نسبة، وكذلك لعدم وجود معايير "غير مطابقة" بمتطلبات السلامة الوطنية، إلى جانب تطابق جميع معايير وجود الإسعافات الأولية ونظام فعال لمكافحة الحريق والإخلاء (متطلبات الترخيص).

وتابع السبكي: أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، مشيرًا إلى أنه بموجب قانون التامين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، يشترط تسجيل جميع المنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومطابقتها كافة معايير الجودة وسلامة وأمان المريض، بما يتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية بأعلى معايير الجودة العالمية للمرضى من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يتماشى مع أهداف المشروع وأهداف رؤية مصر 2030.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أن تسجيل المنشآت الصحية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إنما يعد تكليلًا الجهود كافة العاملين بها في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، موجهًا الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي لما بذلوه من مجهود ولمساهمتهم في الوصول إلى التسجيل، ولإصرارهم على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من أهالي جنوب سيناء.

ويذكر أنه تم تطويرها بأعلى المعايير الإنشائية، وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، وتشمل الخدمات العلاجية بها خدمات الطوارئ وعمليات الغسيل الكلوي وخدمات مناظير الجهاز الهضمي، إضافة إلى الفحوصات المعملية والأشعات المتقدمة، وكذلك العمليات الجراحية في مختلف وأدق التخصصات للطبية، ومنها عمليات القلب المفتوح.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 21 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية منها (قلب، أطفال، جلدية، أسنان، رمد، نساء، عظام، مخ وأعصاب، تجميل، باطنة، أوعية، أنف وأذن، مسالك، جراحة، فيروسات كبدية)، بالإضافة إلى 6 غرف طوارئ بسعة سريرية 25 سرير (5 إنعاش رئوي، 5 تصنيف مرضى، 12 ملاحظة، 1 عزل، 2 ملاحظة منفصلة)، وغرفتين للغسيل الكلوي بسعة 5 ماكينات غسيل، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب 79 سرير بالأقسام الداخلية والأجنحة، و 16 رعاية عامة ورعايتين للقلب، و 7 غرف عمليات منها غرفتين لعمليات القلب المفتوح وواحدة لعمليات الطوارئ، و 8 حضانات للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعات بمختلف أنواعها.