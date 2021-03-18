تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى الفردوس من العروبة اتجاه نفق الأزهر لمدة 5 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، مجموعة من التحويلات المرورية، لاستكمال أعمال كوبرى الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر لمدة 5 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمديد لكوبرى الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر، الأمر الذى يستلزم غلق الكوبرى أمام حركة المرور لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال به فى مدة زمنية (5) ليالى من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً أيام 22،21،20،18/3/2021، ومن الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 10 صباحاً يوم 19/3/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر يسلك يساراً مسطح الفردوس، ثم يميناً فى اتجاه شارع أحمد سعيد، والدوران والعودة (ميدان تاكى) واستكمال شارع أحمد سعيد، ثم يميناً مسطح الفردوس واستكمالاً اتجاه نفق الأزهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.