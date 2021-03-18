تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكك الحديد بالخانكة 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية بالقليوبية، بتجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، تخصصوا فى سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة أبو زعبل ومحطة محاجر أبو زعبل ومحطة ورش أبو زعبل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود معلومات بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بعضهم له معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، وتخصصوا فى سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة أبو زعبل ومحطة محاجر أبو زعبل ومحطة ورش أبو زعبل.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات عبارة عن أجزاء من قضبان حديدية للسكك الحديد وفلنكات ومسامير وأدوات مستخدمة، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق .

وبعرض المتهمين على نيابة مركز شرطة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس النيابة، أمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب استعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.