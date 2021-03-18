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تأجيل محاكمة المتهم بالتستر على المتحرش بـ"طفلة المعادى" لجلسة 25 مارس

الخميس، 18 مارس 2021 12:26 م
تأجيل محاكمة المتهم بالتستر على المتحرش بـ"طفلة المعادى" لجلسة 25 مارس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى - سليم على

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أجلت محكمة جنح المعادي، محاكمة المتهم بالتستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي"، لجلسة 25 مارس، للاطلاع.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات "محبوس"، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة، بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.


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