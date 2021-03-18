اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 08:37 م
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بوتين يقترح على بايدن إجراء محادثات علنية على الانترنت

الخميس، 18 مارس 2021 07:26 م
بوتين يقترح على بايدن إجراء محادثات علنية على الانترنت بوتين
رويترز

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 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه مستعد لإجراء محادثات علنية على الانترنت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أو الاثنين، وأضاف بوتين، الذى كان يتحدث على التلفزيون الرسمي، أنه مستعد لبحث العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة فضلا عن القضايا الأخرى مثل الصراعات الإقليمية.

وتابع بوتين أنه سيطلب من وزارة الخارجية الروسية الإعداد للمحادثات، جاء ذلك بعد يوم من تصريحات بايدن التي قال فيها إنه يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل وبعد أن هوت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى مستوى متدن جديد منذ الحرب الباردة.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن له بالقاتل قائلا:" أتمنى له الصحة.. الناس ترى في غيرها ما هي عليه"، بحسب العربية، وأعلن الكرملين أن موسكو ستتعامل مع واشنطن انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يرغب في تحسين العلاقات، واعتبر أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس فلاديمير بوتين "سيئة للغاية" و"لاسابق لها".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد توعد نظيره الروسى فلاديمير بوتين بدفع ما سماه "الثمن"، نتيجة تدخل الأخير فى الانتخابات الأمريكية، وقال بايدن في لقاء لشبكة ABC الأمريكية:" بوتين "سيدفع ثمن" تدخله في الانتخابات الأمريكية، مضيفا: أعتقد أن فلاديمير بوتين قاتل.


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