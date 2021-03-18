بوتين: عودة القرم إلى روسيا تمثل إحياء للعدل التاريخى

وكالات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة للعيش في ظروف جيوسياسية جديدة، لكنها لن توافق على تقديم "هدايا سخية" سيتم استغلالها ضد مصالح روسيا، وصرح بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ7 لعودة القرم إلى روسيا: "أود أن أقول إننا مستعدون للعيش في ظروف جيوسياسية جديدة، أكثر من ذلك، نعتبر شعوب دول جوارنا أخوية، ونحن جاهزون لمنحهم كتفنا أو ساعدنا لضمان تطورهم والتقدم سويا والمضي قدما مع الاستفادة من قدراتنا التنافسية التي تتوفر لدينا بحجم كاف"، بحسب " روسيا اليوم".

وأضاف الرئيس الروسي: "لكن هناك شرط لن نوافق عليه أبدا، وهو أن يسمح أحد لنفسه باستغلال الهدايا السخية من روسيا من أجل إضرار روسيا الاتحادية ذاتها، آمل في أن تلقى هذه الرسالة آذانا صاغية".

كما شدد بوتين على أن "عودة القرم إلى روسيا تمثل إحياء للعدل التاريخي".