أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الخميس، تفعيل حالة الطوارئ الصحية وتعميم الإغلاق العام وإعادة فرض القيود الصارمة التى تهدف للحد من إنتشار فيروس كورونا فى شتى أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة البلغارية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أن الإجراءات والقيود المفروضة سارية المفعول لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمدارس ورياض الأطفال والصالات الرياضية وجميع الأماكن الثقافية في شتى أنحاء العاصمة البلغارية صوفيا، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورنا في مختلف أنحاء بلغاريا.

وفى وقت سابق قال وزير الصحة البلغارى اليوم الخميس، إن بلاده ستغلق المدارس والمطاعم والمراكز التجارية حتى نهاية مارس حيث تواجه زيادة فى الإصابات بمرض كوفيد-19 أدت إلى زيادة الضغط على مستشفياتها.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في بلغاريا في الرابع من أبريل. وشهدت البلاد زيادة 40%فى الإصابات الجديدة على مدى الأسبوع الماضى، وسجلت اليوم الخميس 4201 إصابة بينما بلغ عدد من يعالجون في المستشفيات 7804 منهم 609 في وحدات الرعاية المركزة.

وقال الوزير كوستادين أنجيلوف للصحفيين إن الحكومة تتخذ كافة التدابير الصحية الضرورية استعدادا ليوم الانتخابات، وناشدت أحزاب المعارضة عدم استغلال الجائحة العالمية فى حملاتها.

وسجلت بلغاريا 291769 إصابة و11715 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.