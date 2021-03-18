وأوضحت وزارة الصحة البلغارية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أن الإجراءات والقيود المفروضة سارية المفعول لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمدارس ورياض الأطفال والصالات الرياضية وجميع الأماكن الثقافية في شتى أنحاء العاصمة البلغارية صوفيا، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورنا في مختلف أنحاء بلغاريا.