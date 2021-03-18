بعد عضه أحد أفراد الأمن .."بايدن" عن كلبه: لطيف ومعظم سكان البيت الأبيض يحبونه

وكالات الأنباء

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كلبه "ميجور" بعد أن عض أحد أفراد الأمن في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أنه يتلقى بعض "التدريب" الإضافي.

وقال بايدن في حديث لشبكة abc news، إن "ميجور كلب انقاذ، وهو بالغ في رد فعله لأنه لم يكن معتادا على الغرباء من حوله"، مضيفاً بايدن : "هو كلب لطيف كما أن 85% من الناس في البيت الأبيض يحبونه ـ كل ما يفعله هو أنه يلعقهم ويهز ذيله".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أكدت أن كلبي بايدن "سيعودان قريبا للبيت الأبيض"، بعد إبعادهما إلى منزل العائلة بولاية ديلاوير، إثر رد فعل عدواني لأحدهما تجاه "شخص غير مألوف.

وتبنى جو بايدن وزوجته ميجور العام 2018. فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض ، بما يمثل ذلك من رمزية كبيرة للأمريكيين الذين تربطهم علاقة مميزة بـ"أوفى صديق للإنسان".

وحتى خلال حملته الانتخابية لم يتردد بايدن في اللعب على هذا الوتر. وقد نشر خصوصا عبر "إنستجرام" صور كلاب ترتدي ألوان حملته وكتب في تعليق "قد أكون منحازا بعض الشيء لكني أرى أن تشامب وميجور سيكونان كلبين أوليين رائعين.

وعلى العكس علق منتقدو دونالد ترامب باستمرار على عدم اهتمامه بالكلاب وهم وضعوا على قمصان قطنية عبارة "هو لا يملك كلبا حتى" في دليل برأيهم إلى عدم تعاطفه التام. ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترامب يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.