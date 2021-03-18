براءة المتهمين باستدراج فتاة البحيرة والتعدى عليها فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ببراءة 4 رجال وسيدة من الاتهام الملصق بهم باستدراج فتاة من محافظة البحيرة والتعدى عليها، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 5889 لسنة 2020 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانى العاشر، يفيد بلاغا من أسرة الفتاة "ر ر" مقيمة البحيرة، يتهمون فيه كل من "م ال م" عامل، و"م ال م" 25 سنة شيف، و"س م خ" 31 سنة صاحب مكتب استثمارات، و"ن إ" 34 سنة كوافيرة، و"أ ع إ" 35 سنة مراقب كاميرات، جميعهم مقيمين العاشر من رمضان، لقيامهم باستدراج الفتاة واحتجازها التعدى عليها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن الفتاة تعرفت على المتهم الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشبت بينهما علاقة عاطفية، وتركت على أثرها منزل أسرتها بمحافظة البحيرة وحضرت إلى مدينة العاشر من رمضان، واستضافها بمنزل شقيقه ووعدها بالزواج عرفيا وأن ذلك كان برضاها، حيث كانت تعيش برفقة جدتها بعد انفصال الأبوين وزواج كل منهما، وأنها حضرت إلى مدينة العاشر وأقامت مع الشاب المتهم الأول وأسرته برضاها، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.