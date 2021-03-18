بث مباشر.. سيولة مرورية بالطريق الدائرى فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهد الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة، حالة من السيولة المرورية لحركة السيارات في الاتجاه القادم من الهرم و المريوطية اتجاه الطريق الزراعى ، وكذلك الأمر في الاتجاه الاخر في الاتجاه القادم من المؤسسة والمرج اتجاه مناطق الهرم و الطالبية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة ومراقبة حركة السيارات بصفة دورية.

وعززت، اليوم الخميس الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.