بايدن: 65% من المسنين الأمريكيين تلقوا جرعة لقاح للوقاية من كورونا

رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن 65 بالمئة من الأمريكيين من سن 65 عاما فأكثر تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وأضاف بايدن أن إدارته ستحقق الرقم المستهدف بإعطاء 100 مليون جرعة غدا الجمعة، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 6,900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,118 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,431,658 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 535,217 وفاة.