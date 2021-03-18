بايدن: إقرار قانون العنف ضد المرأة أحد إنجازاتي وأفخر بها

كتب محمد شعلان

عبر الرئيس الامريكي جو بايدن، عن فخره لمشاركته فى كتابة واقرار قانون العنف ضد المرأة، معتبرا أن هذا القانون أحد انجازاته الذي يفخر بمشاركته فى انجازها، مؤكدا أن هذا القانون تقدم كبير لمناصرة المرأة فى الولايات المتحدة الامريكية ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيق المساواة واعطاء المرأة حقوقها.

وغرد الرئيس جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " إن كتابة وإقرار قانون العنف ضد المرأة هو أحد الإنجازات التي أشعر بالفخر حيالها. بينما أحرزنا تقدمًا كبيرًا ، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. أنا ممتن لأن مجلس النواب صوّت على تعزيز وتجديد القانون - وأحث مجلس الشيوخ على فعل الشيء نفسه".



جو بايدن على تويتر

وفى وقت سابق، قال الرئيس الامريكي جو بايدن ، إن قانون العنف ضد المرأة في الولايات المتحدة الذي أقر منذ 26 عاما أنقذ أرواحا لا حصر لها، مضيفا: "لا تزال كتابة القانون ومناصرته أحد أعظم إنجازاتي".

قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون، وُقع من قبل الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون في 13سبتمبر عام 1994، وقام بوضع مسودة القانون وقتها المكتب الخاص بالسيناتور جو بايدن، الرئيس الامريكي الحالي.

قانون مكافحة جرائم العنف خصص 1.6 بليون دولار في اتجاه التحقيق والمقاضاة على جرائم العنف ضد المرأة، وفرض تعويض تلقائي وإلزامي على المدانين، وإمكانية تعويض المدنيين في الحالات التي يختار فيها المدعون العامون عدم المقاضاة، كما أنشأ القانون المكتب المعني بالعنف ضد المرأة داخل وزارة العدل.