انطلاق محاكمة المتهم بالتستر على متحرش المعادى اليوم

كتب كريم صبحى

تبدأ محكمة جنح المعادى، اليوم الخميس، محاكمة العامل المتهم بالتورط فى إخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى.

وكانت النيابة العامة النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها مع عامل متهم بإخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة فى المعادى، داخل أحد العقارات بمنطقة دار السلام قبل تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه، عقب انتشار مقطع الفيديو الذى يرصد جريمته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى، استعان بالعامل لإخفائه عقب ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن العامل كان على علم بارتكاب المتهم للجريمة، وأن الشرطة تقوم بمطاردته.

وأحال المستشار حماده الصاوى، النائب العام، المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بعد أن ثبت قيامه بالتحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجنى عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجنى عليها على المتهم حال عضه عليهن عرضًا قانونيًّا.