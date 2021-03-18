المنيا تحتفل بالعيد القومى بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

المنيا - حسن عبد الغفار

تحتفل محافظة المنيا، بالعيد القومى للمحافظة، بوضع المحافظ اللواء أسامة القاضى، إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول. وبدأت الاحتفالات بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، وبعدها افتتاح ملتقى التوظيف والذى يعمل على توفير أكثر من 1600 فرصة عمل للشباب.

وقال المحافظ، إن الاحتفالات هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، لما تم إنجازه من مشروعات فى مختلف القطاعات سواء الصحة أو الزراعة، أو النقل، والطرق وعلى رأس تلك المشروعات محور سمالوط، محطة الصرف الصحى أبو قرقاص والمزرعة النموذجية بغرب غرب المنيا، وشهد الاحتفال عزف الفرقة الموسيقية النشيد الوطنى.