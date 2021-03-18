المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ9 أشخاص لحيازتهم حشيش بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة 3 سائقين وعاملين وطالب وحداد ومقاول ونجار بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازتها كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 6819 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب مقيم دائرة قسم أول العاشر بحوزته 9 قطع حشيش.

والقضية رقم 4745 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المتهمين فيها سائق مقيم بحلوان القاهرة، ونجار مسلح، مقيم مركز البلينا سوهاج، ومقاول مقيم بسوهاج، تم ضبطهم أثناء استقالهم سيارة وبحوزتهم قطع لجوهر الحشيش المخدر.

والقضية رقم 4585 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المتهمين فيها سائق مقيم بأسيوط، وآخر مقيم بالجيزة، وحداد كريتال مقيم بالجيزة، تم ضبطهم وبحوزتهم 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر.

والقضية رقم 8976 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المتهمين فيها عاملين مقيمين بأسيوط، تم ضبطهما وبحوزتهم 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر.