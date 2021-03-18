المشدد 15 عاما لسائق و5 سنوات لمقاولين اثنين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، ومقاولين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وعامل وسائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وجوهر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 4714 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق مقيم بالعاشر من رمضان، بحوزته 10 لفافات لجوهر الهيروين المخدر وزنت 216 جراما.

والقضية رقم 5515 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المتهمين فيها مقاولين اثنين مقيمين بالجيزة، تم ضبطهما وبحوزتهما 60 قطعة لجوهر الحشيش المخدر.

والقضية رقم 4944 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المتهم فيها عامل بتربية المواشي مقيم بالعاشر من رمضان، تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية و6 طلقات لذات العيار، و5 لفافات لجوهر الهيروين المخدر وزنت 96 جراما.

والقضية رقم 5517 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المتهم فيها سائق مقيم بشمال سيناء، تم ضبطه وبحوزته 36 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 3490 جراما .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إحالتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.