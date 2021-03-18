القبض على عاطل وراء سرقة محتويات شقة سكنية فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لسرقته محتويات شقة سكنية بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عتلة حديدية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، كما أقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.