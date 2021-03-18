اليوم السابع
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الصحة العالمية: سوريا ستتلقى أول شحنة من لقاحات كورونا خلال أسابيع

الخميس، 18 مارس 2021 12:00 ص
الصحة العالمية: سوريا ستتلقى أول شحنة من لقاحات كورونا خلال أسابيع لقاحات _صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية فى سوريا، أن دمشق ستتلقى خلال أسابيع أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 عبر برنامج "كوفاكس" العالمي، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأضافت أن الدفعات الأولى من اللقاح ستشمل مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"،   وأشارت إلى أن برنامج "كوفاكس" لضمان التوزيع العادل للقاحات يمثل بارقة أمل للبلد الذى دمرته الحرب وتعانى موارده الصحية والمالية من ضغوط بالغة.

 

وتهدف الحملة الأولى للتطعيم التى قد تبدأ فى نهاية أبريل أو مطلع مايو، إلى تطعيم 20 بالمئة من السكان حتى نهاية العام وهو ما يشكل تقريبا 5 ملايين نسمة فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والشمال الشرقى والشمال الغربي.

 

وسينشر البرنامج الوطنى فى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة حيث يعيش 20 مليون نسمة، عشرات الفرق فى 76 مستشفى و300 وحدة متنقلة للوصول للمناطق النائية.

 

وقالت ماجتيموفا إن 336 ألف جرعة سيتم إرسالها لشمال غرب سوريا وهى منطقة غير خاضعة لسيطرة الحكومة عبر شركاء على الحدود عبر معبر غازى عنتاب التركي.

 

كما سيتم إيصال 90 ألف جرعة أخرى من اللقاحات إلى شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد على أن تصل فرق متنقلة إلى مخيمات تؤوى عشرات الآلاف من النازحين.

 

وقال مسؤولون فى قطاع الصحة إن شحنة من خمسة آلاف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى كانت أول لقاحات تصل إلى سوريا خارج مبادرة "كوفاكس" تبرعا من الصين للعاملين فى الخطوط الأمامية فى قطاع الصحة.

 

 


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