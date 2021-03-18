السيطرة على حريق محدود بمدرسة للتعليم الأساسى بطوخ فى القليوبية

القليوبية فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى، فى قرية ميت كنانة بدائرة مركز طوخ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للحجرات والفصول المجاورة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بنشوب حريق بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بقرية ميت كنانة، وعلى الفور أمر العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بسرعة انتقال فريق مزود بسيارتى إطفاء إلى موقع الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل غرفة المجال الصناعى، في الطابق الأرضي بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، على مساحة 30 متراً مربعاً، وأسفر الحريق عن التهام محتويات الغرفة، وتشمل 4 مقاعد دراسية، وترابيزة، ونافذة الغرفة، إضافة إلى 7 كراتين بسكويت.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى من المدرسة، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وطلب تحريات المباحث.