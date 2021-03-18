اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 03:22 م
خالد صلاح
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السيطرة على حريق بمصنع إنتاج زيوت وشحوم فى المنطقة الصناعية بجمصة

الخميس، 18 مارس 2021 03:04 م
السيطرة على حريق بمصنع إنتاج زيوت وشحوم فى المنطقة الصناعية بجمصة جانب من الحريق
الدقهلية فريق المحافظات

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شب حريق هائل بمصنع لإنتاج الزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الأولى، بناحية جمصة بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل فى مصنع لإنتاج الزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الأولى.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد عوض، مدير الحماية المدنية بالدقهلية إلى مكان البلاغ، وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ12 سيارة من الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق، وتم استخدام مواد للسيطرة على الحريق.

وتم إخماد الحريق ومصدر النيران بالمصنع، وجارٍ عمليات تبريد للمكان ولم يسفر الحادث عن أى إصابات بشرية، وجارٍ حصر التلفيات الناتجة عن الحريق، وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص المكان ومعرفة أسباب الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

الحريق
الحريق

 

حريق هائل بمصنع لإنتاج الزيوت والشحوم
حريق هائل بمصنع لإنتاج الزيوت والشحوم

 


الدقهليه

حريق بمصنع زيوت

حريق بالمنطقة الصناعية

مدينة جمصة

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