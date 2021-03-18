السيطرة على حريق بمصنع إنتاج زيوت وشحوم فى المنطقة الصناعية بجمصة

الدقهلية فريق المحافظات

شب حريق هائل بمصنع لإنتاج الزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الأولى، بناحية جمصة بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل فى مصنع لإنتاج الزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الأولى.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد عوض، مدير الحماية المدنية بالدقهلية إلى مكان البلاغ، وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ12 سيارة من الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق، وتم استخدام مواد للسيطرة على الحريق.

وتم إخماد الحريق ومصدر النيران بالمصنع، وجارٍ عمليات تبريد للمكان ولم يسفر الحادث عن أى إصابات بشرية، وجارٍ حصر التلفيات الناتجة عن الحريق، وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص المكان ومعرفة أسباب الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



الحريق