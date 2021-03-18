السيطرة على حريق اندلع بسور كوبرى أكتوبر فى الأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع فى سور كوبرى 6 أكتوبر بسبب ماس كهربائى من عامود إنارة أعلى الكوبرى طال مجموعة من قطع الفايبر أعلى سور الكوبرى فى الأزبكية.



وتسبب الحريق فى ظهور كثافة مرورية فى الاتجاه القادم من ميدان عبد المنعم رياض والجيزة باتجاه مدينة نصر.

ونجح رجال المرور فى مواجهة الزحام وتسيير حركة السيارات وإعادة الأمور لطبيعتها.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق أعلى كوبرى 6 أكتوبر، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء سيطرت على النيران.