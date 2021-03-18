السجن المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة حيازة كمية من الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة سائق لودر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 5074 لسنة 2020 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بمعرفة الرائد أحمد فخرى العزازى والرائد أحمد عاشور، من مكتب المكافحة، من ضبط "ياسر ال ع" 23 سنة، سائق لودر مقيم أبو سمران، وبحوزته 12 لفافة بلاستيكية بداخلها مخدر الهيروين بإجمالى 186 جراما، بقصد الاتجار والترويج، وتم إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.