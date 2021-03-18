السجن المشدد 6 سنوات لبائعة وسائق بتهمة حيازة هيروين فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة بائعة ملابس وسائق تاكسى، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازتها كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 8938 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات، من ضبط "مريم م" 38 سنة بائعة ملابس، و"هانى ال" 36 سنة سائق تاكسي، مقيمان العاشر، وبحوزتهما 15 لفافة من مخدر الهيروين بإجمالى 625 جراما، بقصد الإتجار والتربح، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم إحالتهما من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.