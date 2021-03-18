السبت.. فصل التيار الكهربائى 7 ساعات عن محطة محولات ميت غمر الجديدة

الدقهلية فريق المحافظات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية برئاسة العميد عمرو فكرى رئيس المدينة، بأن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "هندسة مدينة ميت غمر"، أخطرت بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات ميت غمر الجديدة "غزل ميت غمر" ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بها، مما يؤدى إلى فصل التيار عن لوحة توزيع الامام الشافعى وتوابعها، ومنطقة سوق الجملة ومستشفى الكلى والأورام، وذلك يوم السبت المقبل من الساعة8صباحاً حتى الساعة3 عصراً.

وأوضح المهندس حسام عكاشة مدير هندسة كهرباء ميت غمر، أن الجهات المتأثرة بانقطاع الكهرباء هى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب الصحة، وإدارة التموين، ومركز شرطة ميت غمر، ومجمع المحاكم، والمستشفيات، والمصالح الحكومية انه على هذه الجهات إتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.