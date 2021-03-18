اليوم السابع
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الرئيس العراقي: الأكراد مكون أساسي من مكونات المجتمع

الخميس، 18 مارس 2021 03:10 ص
الرئيس العراقي: الأكراد مكون أساسي من مكونات المجتمع برهم صالح
وكالات

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قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن العلاقة بين حكومة إقليم كردستان وبغداد "يجب أن تكون مبنية على الدستور الحالي"، مشيرا إلى أن "الكرد مكون أساسي من مكونات المجتمع".

وذكر الرئيس العراقي، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية" :"الدستور قد تكون فيه رؤى متباينة، يعني في التفسير وما إلى غير ذلك، لكن في النهاية يجب أن نحسم أمرنا، هذه العلاقة غير صحية الآن، وليس فقط تشوبها المشاكل، لكن بناءاتها لم تعد صالحة لإدامة هذا الوضع الحالي حقيقة".

وأضاف: "الحوار الوطني يجب أن يتعرض إلى ذلك بصورة جذرية، وبصورة حقيقية، الكرد مكون أساسي من مكونات هذا المجتمع، عانوا ما عانوه من التهجير والتغييب وحرب الإبادة".

وتابع: "لدينا حلفاء أساسيون في المنظومة العراقية وفي المجتمع العراقي الذين يرون ضرورة الإقرار بالحقوق الكردية، لكن هناك أيضا رؤى ترى المركزية في الحكم ولا تتقبل حالة الفيدرالية وحالة الحكم.. الموضوع لا يمكن أن يستمر، لا الكرد راضين ولا العرب راضين".

وأوضح الرئيس العراقي، أن "المواطن في البصرة لم يعد راضيا عن تلك المنظومة، والمواطن في كردستان أيضا غير راض عن هذه المنظومة، يجب أن نقرأه بدقة، يجب ألا نبقى متمسكين به، نجلس وبالتي هي أحسن والحوار سيد الأحكام، وفي رأيي مع كل الخلافات، الحوار الوطني بين أبناء هذا الوطن إن شاء الله نتمكن من حل تلك المشاكل، أنا بالرغم من كل تلك الأزمات التي مررنا بها متفائل بأننا قادرون على تجاوز تلك المشاكل".

 

 

 


برهم صالح

العراق

بغداد

كردستان

الرئيس العراقي

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