الرئيس السيسى ينعى الرئيس التنزانى جون ماجوفولى

كتب محمد الجالى

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة الرئيس "جون ماجوفولي", رئيس تنزانيا الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء، قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الإفريقية.

وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا، أكد الرئيس السيسى تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، مع الأشقاء فى تنزانيا في هذا المصاب الأليم، داعيا الله تعالي ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.