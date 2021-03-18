الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركى بن عبدالعزيز

وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودى وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.