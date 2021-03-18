الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركى بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودى وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركى بن عبدالعزيزالخميس، 18 مارس 2021 06:00 م
الديوان الملكى السعودى
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