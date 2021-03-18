اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 06:08 م
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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركى بن عبدالعزيز

الخميس، 18 مارس 2021 06:00 م
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركى بن عبدالعزيز الديوان الملكى السعودى
وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودى وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه  يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الديوان الملكى السعودى

الأمير بندر بن ذعار بن تركى

السعودية

الرياض

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