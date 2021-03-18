الداخلية تلاحق قائدى السيارات غير المتضمنة الملصق الإلكترونى بعد 12 يوما

كتب عبد الرحمن سيد

12 يوما تنتهى المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى، وبعدها تبدأ وزارة الداخلية فى تطبيق الإجراءات القانونية وملاحقة قائدى السيارات وتغريم المخالفين وسحب التراخيص على مستوى الجمهورية.



وتناشد وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.



وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.



كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.



ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً، تيسيراً على الراغبين فى تركيب الملصق الإلكترونى فقط، إضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.