الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مدرسة المعادي

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالقاهرة من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بين "طرف أول" إحدى السيدات وابنتيها " إحداهما مصابة بكدمة بالعين"- "طرف ثان" إحدى السيدات وابنتها، وأحد أقاربها) بسبب خلافات بين ابنتى السيدة الأولى والسيدة الثانية – طالبتين فى مدرسة واحدة- تطور إلى تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى، تدخل خلالها ذويهما لمناصرتهما.. نتج عنها الإصابة المشار إليه بالطرف الأول، وتم ضبطهم، وفى وقت لاحق قررت النيابة صرف الطرفين.

وقررت النيابة ضبط وإحضار أحد المتهمين من الطرف الثانى فى الواقعة إثر تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيامه بملاحقة المجنى عليها "المصابة" داخل المدرسة محل البلاغ حاملاً عصا خشبية "شومة"، وقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى من ضبطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.