الخارجية الروسية: استدعاء سفيرنا بواشنطن سيستغرق الوقت اللازم

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المشاورات مع سفيرنا لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، الذى استدعى إلى موسكو الأربعاء، ستستغرق "ما يلزم" من الوقت.

وأعلنت موسكو، أمس الأربعاء، أنها استدعت سفيرها لدى واشنطن "للتشاور لتحديد سبل تحسين التعاون الثنائي بين روسيا والولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال في مقابلة بثتها قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الرئيس بوتين "سيدفع الثمن" لقاء ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

كما أجاب بايدن بـ"نعم" عن سؤال مقدم البرنامج حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".