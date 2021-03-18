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الحكومة: نظام الرسائل العلمية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه كما هو

الخميس، 18 مارس 2021 11:41 ص
الحكومة: نظام الرسائل العلمية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه كما هو المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من  منشوراً بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلاً عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلاً عن الرسائل العلمية بشكلها  التقليدي، مُوضحةً أن نظام الرسائل العلمية بشكلها التقليدي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه كما هو، مُشيرةً إلى أن بعض الجامعات المصرية تشترط إلى جانب الرسائل العلمية بشكلها التقليدي نشر دولي لبحوث علمية مشتقة من مضمون الرسالة العلمية للباحث، وذلك بهدف  دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية.
 
وفي سياق متصل، ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف QS العالمي للمنطقة العربية إلى 25 جامعة عام 2021، مقارنة بـ 22 جامعة عام 2020، كما شهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2021، إدراج 19 جامعة مصرية مقارنة بـ 14 جامعة العام الماضي 2020، وقد تقدمت مصر 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم وفقاً لتصنيف "US News" العالمي، حيث حصلت على المركز 42 بالتصنيف في عام 2020، مقارنة بالمركز 51 عام 2019.
 
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الدراسات العليا

الحكومة

مصطفى مدبولى

الرسائل العلمية

التعليم العالى

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