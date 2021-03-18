اليوم السابع
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على مستوى مدن الجمهورية..

الحكومة تناقش مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية

الخميس، 18 مارس 2021 11:02 ص
الحكومة تناقش مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية البناء
كتب أحمد حسن

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عقدت الحكومة، اجتماعاً مطولاً لمناقشة مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، والتى تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأوضحت الحكومة، أنه تم مناقشة الملاحظات التى أفرزتها جلسات الحوار مع نواب مجلسى النواب والشيوخ، والحوار المجتمعى، حول الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، مؤكداً أن الدولة تهدف لضبط العمران، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى.
 
وأكدت، أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، تهدف لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويوفر لهم بيئة صحية.
 

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