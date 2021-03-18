التعليم العالى تعلن غلق كيانين وهميين بالدقهلية بدون ترخيص

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين جديدين بمحافظة الدقهلية، عقب تلقى تقريرًا مقدما من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بحسب بيان الوزراة، بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية القمة للتمريض)، الكائن مقرها فى (مدينة مبارك، أمام مركز تعليم السواقة، الدور الثالث، المنصورة)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتمنح شهادات غير معتمدة.

كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (الأكاديمية الأمريكية للتدريب "تمريض")، الكائن مقرها في (حى الجامعة، أمام القرية الأوليمبية، المنصورة)، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

وكان لجنة الضبطية القضائية داهمت كيانين وهميين، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أمس وأصدر الوزير قرار بغلقهما وهما:

• أكاديمية طيبة الدولية للهندسة والعلوم الصحية، ومقرها في (شارع السعيد الشرقاوي متفرع من شارع جيهان، الحى الأول، حي الجامعة أمام بوابة القرية الأولمبية بمحافظة الدقهلية)، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة لغير المتخصصين.

• أكاديمية التمريض الخاص والمسماه (HP ACADEMY) ومقرها في ( 3 شارع صبرى صديق أمام بوابة العيادات الخارجية للمستشفى الدولى "الاستاد" بالمنصورة محافظة الدقهلية)؛ وتقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتقوم بمنح شهادات تعليمية دون ترخيص ومنح دبلومات فى العلوم الصحية دون الحصول على ترخيص.

وأفاد تقرير صادر يوم الثلاثاء عن وزارة التعليم العالى بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة سينا للعلوم الطبية، والكائن مقرها فى (حى الجامعة – امتداد جيهان – برج الصباغ قبل بوابة توشكى المنصورة محافظة الدقهلية) وتقوم بمنح شهادات في المجالات الآتية (التقارير الطبية ـ باثولوجى ـ تشريح ـ مساعد صيدلي ـ تحاليل طبية ـ أشعة ـ الرعاية التمريضية لحديثى الولادة بالمستشفيات والحضانات ـ المصطلحات الطبية) بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة بـ(الأكاديمية المصرية) الكائن مقرها في (شارع الأشقر، المشاية السفلية، أمام بوابة بيبو لاند، المنصورة، محافظة الدقهلية)، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص في مجالات (العلاج الطبيعي، التمريض، الأشعة والتحاليل، تركيبات الأسنان، المساحة والتشيد).