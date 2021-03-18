التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء حفر بئر ارتوازى بجرجا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه، وذلك على إثر سقوط ماسورة حديدية عليه أثناء قيامه بأعمال الحفر بقطعة أرض بالظهير الصحراوى فى سوهاج، بقصد إنشاء بئر أرتوازى لرى الأرض، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة عامل أثناء قيامه بأعمال الحفر لإنشاء بئر ارتوازى بدائرة مركز شرطة جرجا عقب سقوط جسم صلب عليه أثناء العمل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها، العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقد أسامه طنطاوى، وكيل فرع البحث، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوفاة أحد الأشخاص بقطعة أرض بالظهير الصحراوي دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز، وتبين أنه أثناء قيام عامل 20 سنة، ويقيم الجيزة، بحفر بئر ارتوازي بقطعة أرض ملك مزارع ويقيم دائرة المركز سقطت عليه مأسورة حديدية مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وبسؤال مالك الأرض، وعامل يقيم بالجيزة يعمل بصحبة المتوفـي، أقرا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف داخلي" أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.