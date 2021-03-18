البيئة تربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات.. صور

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني ل منظومة الرصد الذاتي المستمر لـ 8 وحدات إنتاج الكهرباء بمحطة غرب دمياط المركبة التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث تم ربط كل من عناصر الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، والظروف المرجعية لـ 8 مداخن، مشيرة إلى بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، فى إطار إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان للوزارة، أن 79 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أى انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، على سعى الوزارة إلى تطبيق المعايير البيئية بكافة الأنشطة الصناعية التى تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة، لافته إلى أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة دمياط 3 منشآه بـ 15 مدخنة، وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 79 منشأة تمثل 368 مدخنة.