البروج مصر تتعاقد مع مكتب DSA الانجليزي لتصميم برج sixty Iconic tower

تعاقدت شركة البروج مصر مع أفضل مكاتب الاستشارات الإنجليزية (DSA ARCHITECT INTERNATIONAL) والتي لها خبرة لأكثر من ٣٥ عام في مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب. وذلك لتصميم مشروعها الجديد (sixty iconic tower) في العاصمة الإدارية الجديدة و الذي ينفرد و يتميز باطلالة مباشرة علي البرج الايقوني (اعلي ارتفاع في افريقيا) وذلك في منطقة الاعمال المركزية (CBD) القريبة من الاحياء السكنية في منطقتي R2, R3 و الذي سيتم افتتاحهم قريبا . ومن المعروف ان شركة (DSA) صممت أكثر من ٦٦برج وناطحة سحاب حول العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

Oberoi tower business bay Dubai

Al fattan tower in Dubai

The cresent hotel in BAKU Azerbaijan

RAFFLES TOWER IN JEDDA

Double tree in Jeddah and more

هذا وقد حققت شركة البروج مصر نجاحات عديدة في مجال الاستثمار العقاري في مشروعات متميزة مثل مشروع sixty business park في الحي المالي و منطقة البنوك بالقرب من الحي الحكومي والذي سيتم افتتاحه قريبا و كذلك مشروع sixty corporate والذي سيتم طرحه للايجارات للمستثمرين المهتمين بسوق المال وشركات البورصة و الشركات العاملة في القطاع المصرفي . وكان لشركة البروج مصر تميز في شركتها مع شركة ايدج القابضة في مشروعي اويا كمبوند و اويا تاورز في العاصمة الإدارية وتميز فريد في نسبة الانشاءات التي تجاوزت 70% و التزامها بالجدوال الزمنية الموضوعة من شركة العاصمة الادارية .