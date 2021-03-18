اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 08:37 م
خالد صلاح
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البروج مصر تتعاقد مع مكتب DSA الانجليزي لتصميم برج sixty Iconic tower

الخميس، 18 مارس 2021 07:47 م
البروج مصر تتعاقد مع مكتب DSA الانجليزي لتصميم برج sixty Iconic tower البروج

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تعاقدت شركة البروج مصر مع أفضل مكاتب الاستشارات الإنجليزية (DSA ARCHITECT INTERNATIONAL) والتي لها خبرة لأكثر من ٣٥ عام في مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب. وذلك لتصميم مشروعها الجديد (sixty iconic tower) في العاصمة الإدارية الجديدة و الذي ينفرد و يتميز باطلالة مباشرة علي البرج الايقوني (اعلي ارتفاع في افريقيا) وذلك في منطقة الاعمال المركزية (CBD) القريبة من الاحياء السكنية في منطقتي R2, R3  و الذي سيتم افتتاحهم قريبا . ومن المعروف ان شركة (DSA) صممت أكثر من ٦٦برج وناطحة سحاب حول العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

Oberoi tower business bay Dubai

Al fattan tower in Dubai

The cresent hotel in BAKU Azerbaijan

RAFFLES TOWER IN JEDDA

Double tree in Jeddah and more

هذا وقد حققت شركة البروج مصر نجاحات عديدة في مجال الاستثمار العقاري في مشروعات متميزة مثل مشروع sixty business park   في الحي المالي و منطقة البنوك بالقرب من الحي الحكومي والذي سيتم افتتاحه قريبا و كذلك مشروع sixty corporate والذي سيتم طرحه للايجارات للمستثمرين المهتمين بسوق المال وشركات البورصة و الشركات العاملة في القطاع المصرفي . وكان لشركة البروج مصر تميز في شركتها مع شركة ايدج القابضة في مشروعي اويا كمبوند و اويا تاورز في العاصمة الإدارية وتميز فريد في نسبة الانشاءات التي تجاوزت 70% و التزامها بالجدوال الزمنية الموضوعة من شركة العاصمة الادارية .

بروج للتطوير العقاري
بروج للتطوير العقاري

البروج مصر

مكتب DSA الإنجليزي

تصميم برج sixty Iconic tower

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