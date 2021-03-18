البرلمان الإسبانى يوافق على مشروع قانون "القتل الرحيم"

وكالات

وافق البرلمان الإسباني بأغلبية الأصوات، اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن إضفاء الشرعية على القتل الرحيم، وبحسب " سبوتنيك" أيد 202 برلماني مشروع القانون مقابل 141 عارضه وامتنع اثنان عن التصويت.

وبحسب مشروع القرار يمكن لأي مواطن إسباني بالغ أو شخص لديه تصريح إقامة في البلاد، ويعاني من مرض عضال ويعاني من "معاناة جسدية أو عقلية لا تطاق"، طلب القتل الرحيم، وبعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، ستصبح إسبانيا رابع دولة في الاتحاد الأوروبي بعد بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا تسمح بهذا الإجراء.

وتتبع إسبانيا خطى البرتغال المجاورة في شبه الجزيرة الأيبيرية، التي وافق برلمانها على مشاريع قوانين مماثلة لإضفاء الشرعية على الانتحار بمساعدة الأطباء والقتل الرحيم في فبراير، ولم تصبح مشروعات القوانين هذه قانونًا بعد، ويمكن أن تواجه مقاومة من رئيس البرتغال.

يشار إلى أن القتل الرحيم - عندما يقوم الطبيب بإعطاء الأدوية المميتة لمريض بشكل مباشر – مقنن في كل من بلجيكا وكندا وكولومبيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، وفي بعض الولايات الأمريكية، يُسمح بالانتحار بمساعدة طبية، حيث يقوم المرضى بإعطاء الدواء القاتل لأنفسهم، ولكن تحت إشراف طبي.