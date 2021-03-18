اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ميلاد هلال رمضان وأول أيامه فلكيا

الخميس، 18 مارس 2021 03:45 م
البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ميلاد هلال رمضان وأول أيامه فلكيا هلال
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).
 
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية. 
 
ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق). 
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ ، وتكون غــرة شهر رمضان  المعظم 1442هـ  فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.

هلال رمضان

شهر رمضان

غره رمضان

البحوث الفلكية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة